القضاء المصري يحسم قرار منع محمد رمضان من التمثيل

2021-11-29 / 10:23 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مصرية بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

وجاء في الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد نقيب الممثلين أشرف زكي والممثل محمد رمضان: “انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية، لتقديمها مثالا مشوها وسيئا للشباب المصري”.

وأضافت الدعوى: “وتمثل أعماله انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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