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خلاف “الجيليات” يتسبب في مشاجرة عنيفة بين جمعيتين للدراجات بالطريق السيار

2021-11-29 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع و الذي تسبب في إصابة بعض الأشخاص منهم أجانب بجروح متفاوتة الخطورة بمخرج الطريق السيار باتجاه برشيد، له علاقة بتصفية حسابات بين جمعيتين تنشطان في رياضة الدراجات النارية الكبيرة.

و في هذا الصدد، أظهرت التحريات الأمنية أن الأمر يتعلق بشجار بين أفراد جمعيتين للدراجات النارية انطلق من الدارالبيضاء و انتهى بمدينة برشيد و ذلك بعد خلاف حول الصدريات، حيث اتهم منتسبو الجمعية الثانية و هي جمعية دولية أفراد الجمعية الأولى بارتداء “جيليات” تهم جمعيتهم دون حصولهم على ترخيص بذلك.

هذا الخلاف انطلق من الدار البيضاء و انتهى ببرشيد، حيث تعقب أفراد الجمعية التي اتهمت بارتداء صدريات لا تخصها أفراد الجمعية الثانية و وقع بينهم شجار عنيف بمدخل مدينة برشيد استعملت فيه بعض الهراوات و الأسلحة البيضاء.

الحادث خلف استنفارا أمنيا خصوصا أنه من بين المصابين أجانب، حيث تم نقل مصابين إثنين إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد فيم تم نقل مصاب آخر إلى مستعجلات الدارالبيضاء.

و باشرت عناصر الشرطة القضائية ببرشيد أبحاثها عن المعتدين بعدما توصلت لهوياتهم بالاستعانة بكاميرات الطريق السيار و كذا بكاميرات المراقبة المتواجدة بمدخل المدينة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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