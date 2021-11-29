أحدثوا فوضى بالشارع العام.. أمن البيضاء يوقف 5 مشجعين كرويين

هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد، بالدار البيضاء، عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف فيما بينهم باستعمال الرشق بالحجارة، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية بتسع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف خمسة من المشتبه فيهم، علاوة على حجز سلاح أبيض كان بحوزة واحد من بينهم.

وعلى اثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، فقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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