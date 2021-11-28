مصائب قوم عند قوم فوائد … العربية للطيران تلهب أسعار التذاكر لدرجة السرقة
هبة بريس _ يسير الإيحيائي _
مشهد بات يتكرر عند كل أزمة وفي كل وقت وحين يكون فيه المهاجر المغربي البسيط بين مطرقة القرارات المفاجئة وسندان الإحتكار والإستغلال الذي تنهجه شركة “العربية للطيران” الدخيلة على المغاربة بعدما خططت بشكل جيد وماكر ان يكون المغرب ضمن ضحايا تلاعباتها واستغلالها الفاضح دون رقيب ولا حسيب من طرف الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك المغربي من جشع “العربية للطيران” .
لم تمض سوى بضع سويعات على قرار الحكومة المغربية تعليق الرحلات نحو المملكة حتى سارعت “العربية للطيران” إلى تحديد أسعارها بنفسها دون مراعاة للوضع المادي والإقتصادي لأولائك الذين دفعتهم الحاجة الملحة إلى السفر من المغرب قبل منتصف يوم غذ الإثنين.
مهاجرون مغاربة عبروا عن إستياءهم وسخطهم من السلوكات الرعناء لهذه الشركة التي تعرف جيدا من أين تأكل الكتف، ضاربة عرض الحائط كل أخلاقيات العلاقة مع الزبون، فرغم “البروباغادا” الإعلامية التي تروج لها في كل مناسبة وحدث يتعلق بمغاربة العالم داخل القنصليات او خارجها في محاولة لكسب ثقة المهاجر المغربي على الخصوص بمساهماتها البخيلة التي لا تتعدى في غالب الأحيان 500 أورو مقابل تنصيب يافطاتها ولافتاتها داخل فضاءات الإحتفالات وكأنها فعلا شركة مواطنة، لكن الأمر في الواقع لا يتعدى أن يكون فرقعات إشهارية سرعان ما تنقلب آلة حادة لسلخ جلد المغاربة في الأزمات الإستثنائية.
فهل يكون من المعقول ولو في ظل زيادات طفيفة ان يصل سعر تذكرة الفرد الواحد من مطار طنجة إلى مدريد 670 أورو دون إحتساب الأمتعة؟ أليس هذا هو العبث بعينه في غياب من يردع “العربية للطيران” عن غيها وسرقتها للجيوب بطريقة غير شرعية ولا أخلاقية؟، تلك أسئلة يجب ان يجيب عليها المسؤولون المغاربة قبل شركة “العربية للطيران” لما فيها من إحتقار وإستغلال بشع، لا بل وسرقة موصوفة تتكرر مع سبق الإصرار والترصد .
إن هذه الشركة “العربية للطيران” يجب عليها أن تدرك خصوصيات المهاجر المغربي وتحدد أسعار تذاكرها بما يتوافق وقدرتهم المادية، فليس النجاح ان نفتتح خطوطا جديدة ونربط المدن الأوروبية بالمغربية مع حرصنا المتعمد على إستغلال اية فرصة للنهب ومراكمة الثروات، فالنجاح الحقيقي هو الحفاظ على وفاء الزبناء الذين سئموا من “حكرة” العربية للطيران ورحلوا عنها دون رجعة، فالقادم من الأيام سيكون كفيلا بهجرة هؤلاء إلى شركات أخرى بعدما تألموا من عمليات السلخ الممنهج الذي لا تداوي جروحه مرور الأيام والسنين.
20 تعليقات
اطلع تاكل الكرموس اشكون قالها ليك يكفي من سياسة الازدواجية كان بالاحرى ان تذكر من قام بإعطائها هذه الشراكة و على اساس الخطوط الملكية اثمنتها جد معقولة في مغارة علي بابا الكل لصوص
و ماذا عن أسعار الخطوط الملكيه المغربيه؟
المقاطعة والمقاطعة ثم المقاطعة لهذه الشركة الانتهازية التي تعتمد اللصوصية كلما اتيحت لها الفرصة، سواء عند بيع تذاكرها او حتى عند تحمل المسؤولية عن ضياع الامتعة
ارتفاع الأسعار طبيعي لان الطائرة سترجع إلى المغرب فارغة من الركاب لتحمل ركاب آخرين إلى وجهتهم المعلومة من سيدفع ثمن وقود العودة قليل من الإنصاف
فعلا…إنها شركة ماكرة و مخادع و سارقة لجيوب المواطن.
اي شركة طيران في العالم تفعل نفس الشيء، الخطأ في اصحاب القررات المفاجئه هم المسؤولين عن هذا
العربية للطيران هي شركة طيران خاصة إماراتية، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، تأسست في فبراير 2003، ،،،، 670€====6700DH
لا تنفع الا المقاطعة؟؟؟؟؟
صحيح في جميع القطاعات يجب إتخاذ هذه المبادرة كفانا نهبا كفانا استغلالا نحن في بيتنا في وطننا في بلدنا ليس كل من هب ودب يتحكم فينا
شكون المفروض يتلام ماشي الشركات الطيران الحكومة القدرة هي الي كتير هاد القرارات الوسخة بحالها
كما جاء في عنوان المقال ..هذا شفارة كا العادة . تجار الحرب !!!
وكيف تعاملت شركة الخطوط الملكية المغربية مع المواطنين في هذه الظروف ؟ ألم تقم بنفس الشيء ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل !
مع الأسف الشديد المهاجر المغربي كان يقتصد في الأكل والشرب والسكن والملبس من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات والان أصبح يترامى بين الادارات بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل زد على هدا القرارات السريعة غير مفهومة وغير معروفة بغلق الأجواء في الاغلاق السابق حيت منهم من جاء على عشرة أيام وبقي عالقا إلى انتهت صلاحيات وتاءقه وطرد من عمله وهناك من طرد حتى سكنه بسبب تلك القرارات السريعة الغير مفهومة وماهو نفس يتكرر ادن المهاجر المغربي لاحول ولاقوة الا بالله العضيم ام الاجيال القادمة من أبناء الجالية اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها ادن لقد حان وقت الاعتناء بالجالية التي ساهمت في اقتصاد البلاد
فعلا هذه الشركة تتعامل بمكر وخداع مع المغاربة . المشكل ماشي فيها المشكل فالمسؤولين ديالنا لي عطاوها هاذ الأفضلية بلا ميحاسبوها ولا يراقبوها. السرقة بعينها هاذي وخاص المغاربة يعيقوا ويطردوها من البلاد. ريانير اخسن منها بكثير . لا رام غالية لكن الطائرات ديالها ماشي هما ديال العربية والباكاج في لارام فابور . فالعربية كتضربك حتى تنقز.
والله معندهم الوجه ٧لاش يحشمو. قاليك شركة مواطنة ومنخفضة التكلفة. ٥ين هاذ التكلفة المنخفضة . وتش بقات في الهضرة. قاطعوا هذه الشركة حتى تعيد النظر في سعر تذاكرها او ترحل من المغرب وتارك المجال للشركات الأخرى التي تلبي حاجة المهاجر
الخطأ ليس في الشركة بل في القرارات المفاجئة التي دفعت لهذا التخربيق
إذا عربت خربت العرب أشد خطورة
أهم حاجة الآن هي مقاطعة العربية للطريان حتى تكون عبره لكل من يتلاعب لمصالح المغاربة.
لن أسافر عل متن هذة الشركة من الان فصاعدا و لو بالمجان و سوف أنصح كل أحد اعرفه بعدم الحجز عندها لصوص اغبياء
الكل يساهم في الأكل من القصعة الحكومة بقرارتها اللإنسانية و دون مراعاة عواقب قرراتها المفاجئة و المستعجلة على منهم رخصت لهم بمغادرة التراب الوطني ثم نصبت لهم هذآ الفخ، فهل مهلة 24 ساعة تكفي ؟؟؟ اللهم هذآ منكر
وأين الخطوط الجوية الملكية؟ وأين وزير مغاربة العالم والخارجية؟ أو أنه أصبح المهاجرين بقرة حلوب فقط؟ من الضامن الأول لتعويم الدرهم؟ اليس مغاربة العالم؟ ومن أين تاتي العملة الصعبة والتي هي ركيزة اساسية في مساهمة اقتصاد البلاد…اتقوا الله في أبناء وطنكم….