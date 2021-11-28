طعن شرطي في باريس.. والشرطة تتعقب الجاني

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن شرطيا، خارج فترة عمله، تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة في باريس، الأحد.

وأضاف دارمانان، على تويتر، أن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجاني.

ولم يذكر الوزير أي دافع وراء حادث الطعن.

وأعلن الوزير دعمه للشرطي المصاب.

ونقلت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) عن مصدر أمني قوله إن الشرطي تعرض للطعن، بعد مشادة مع أربعة أو خمسة أشخاص في مركز تسوق.

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