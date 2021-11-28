مقاولين شباب يشتكون تأخر توصلهم ببطائق “المقاول الذاتي” بجهة الشرق

2021-11-28 / 11:09 مساءً
0
هبة بريس : وجدة

بناءا على مجموعة من الشكايات التي توصل بها المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية من حاملي المشاريع في الجهة الشرقية، بعدم توصلهم ببطائق الانخراط في نظام “المقاول الذاتي” ، رغم مرور أشهر بطلبهم لها، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد مهم من المنخرطين الجدد في هذا النظام الذي يعد الملجأ الوحيد لحاملي المشاريع المدرة للدخل من أجل الاستفادة بالبرامج الملكية السامية الرامية الى تشجيع المقاولات الصغرة وأصحاب المشاريع و تماشيا مع أهداف الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية في الترافع عن مشاكل المقاولين وأصحاب المشاريع.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فإن المكتب الجهوي لجهة الشرق بتنسيق مع المكتب الوطني والمجلس الوطني للرابطة سوف يعمل جاهدا من أجل وجود حل أني لهذه المشكلة، وأضاف عدد من منخرطي الرابطة على المستوى الجهوي لرئيس المكتب الجهوي أنهم وضعوا ملف الانخراط منذ مدة طويلة أحينا تصل إلى 8 أشهر بالمؤسسات البنكية التابعين لها، معتبرين أن المسؤولين في هذه الأبناك، يبررون هذا التأخر الغير قانوني في عدم قيام الشركة المسؤولة بتصميم هذه البطائق في الوقت المحدد.

ويضيف البلاغ ذاته، كما تجدر الإشارة أن القانون المنظم لنظام المقاول الذاتي حدد المدة للحصول على البطائق في 15 يوم، يعد كل من انخرط في هذا النظام معرض للإقرار الضريبي بداية من تاريخ الانخراط وإن لم يحصل على البطاقة هذا ما اعتبره المقاولين الشباب يشكل ضرر على مشاريعهم، ونحن كرابطة ندعو المؤسسات المشرفة على هذا النظام أي نظام المقاول الذاتي تسهيل و تيسير عملية الانخراط والحصول على البطائق في الوقت المحدد كما نص عليه قانون 114.13 المنظم لهذا النظام و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مصائب قوم عند قوم فوائد … العربية للطيران تلهب أسعار التذاكر لدرجة السرقة

مصائب قوم عند قوم فوائد … العربية للطيران تلهب…

2021-11-28 / 11:33 مساءً
Photo of السياح الفرنسيون متذمرون من غلاء تذكرة العودة بعد الاغلاق المفاجئ

السياح الفرنسيون متذمرون من غلاء تذكرة العودة بعد الاغلاق…

2021-11-28 / 10:52 مساءً
Photo of سيدي رحال الشاطئ…حرب الشوارع والدرك يطارد المعتدين ” فيديو

سيدي رحال الشاطئ…حرب الشوارع والدرك يطارد المعتدين ” فيديو

2021-11-28 / 10:26 مساءً
Photo of حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

2021-11-28 / 9:55 مساءً
Photo of وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب ‘” مزرعة الاسماك “

وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب…

2021-11-28 / 8:58 مساءً
Photo of القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-11-28 / 8:30 مساءً
Photo of الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ وارد

الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ…

2021-11-28 / 8:15 مساءً
Photo of تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24…

2021-11-28 / 4:36 مساءً
Photo of عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة أسبوعين

عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة…

2021-11-28 / 3:37 مساءً
Photo of أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف بفتح مسجد امام المصلين

أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف…

2021-11-28 / 2:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق