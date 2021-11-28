مقاولين شباب يشتكون تأخر توصلهم ببطائق “المقاول الذاتي” بجهة الشرق

هبة بريس : وجدة

بناءا على مجموعة من الشكايات التي توصل بها المكتب الجهوي للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية من حاملي المشاريع في الجهة الشرقية، بعدم توصلهم ببطائق الانخراط في نظام “المقاول الذاتي” ، رغم مرور أشهر بطلبهم لها، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد مهم من المنخرطين الجدد في هذا النظام الذي يعد الملجأ الوحيد لحاملي المشاريع المدرة للدخل من أجل الاستفادة بالبرامج الملكية السامية الرامية الى تشجيع المقاولات الصغرة وأصحاب المشاريع و تماشيا مع أهداف الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية في الترافع عن مشاكل المقاولين وأصحاب المشاريع.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فإن المكتب الجهوي لجهة الشرق بتنسيق مع المكتب الوطني والمجلس الوطني للرابطة سوف يعمل جاهدا من أجل وجود حل أني لهذه المشكلة، وأضاف عدد من منخرطي الرابطة على المستوى الجهوي لرئيس المكتب الجهوي أنهم وضعوا ملف الانخراط منذ مدة طويلة أحينا تصل إلى 8 أشهر بالمؤسسات البنكية التابعين لها، معتبرين أن المسؤولين في هذه الأبناك، يبررون هذا التأخر الغير قانوني في عدم قيام الشركة المسؤولة بتصميم هذه البطائق في الوقت المحدد.

ويضيف البلاغ ذاته، كما تجدر الإشارة أن القانون المنظم لنظام المقاول الذاتي حدد المدة للحصول على البطائق في 15 يوم، يعد كل من انخرط في هذا النظام معرض للإقرار الضريبي بداية من تاريخ الانخراط وإن لم يحصل على البطاقة هذا ما اعتبره المقاولين الشباب يشكل ضرر على مشاريعهم، ونحن كرابطة ندعو المؤسسات المشرفة على هذا النظام أي نظام المقاول الذاتي تسهيل و تيسير عملية الانخراط والحصول على البطائق في الوقت المحدد كما نص عليه قانون 114.13 المنظم لهذا النظام و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0