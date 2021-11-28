السياح الفرنسيون متذمرون من غلاء تذكرة العودة بعد الاغلاق المفاجئ

هبة بريس _ الرباط

استنكر عائدون ارتفاع أسعار الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا بشكل لافت عقب إعلان السلطات تعليق الخطوط الجوية بين البلدين .

وسجل مواطنون اجانب ومغاربة الإرتفاع الصاروخي في ثمن التذاكر في وقت كانت فيه أسعار الرحلات بين البلدين، انطلاقا من الدار البيضاء إلى باريس، لا تتجاوز في المعدل ألفي درهم، وهو الرقم الذي ارتفع الى ثمانية آلاف درهم على متن الطائرات التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية.

واتسع الفضاء الازرق للتنديد بهذا الإرتفاع الصاروخي حيث يرى البعض ان المناسبة كانت مواتية لإستغلال ظروف ” الإغلاق ” الأخير

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت أن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد، عوض الجمعة في وقت سابق؛ وهو ما نتج عنه إقبال المسافرين من أجل حجز تذاكر الرحلات بشكل كبير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0