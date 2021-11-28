وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب ‘” مزرعة الاسماك “

2021-11-28 / 8:58 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

كشف خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن مذكرة الاحتجاج التي قُدمت إلى السفارة المغربية في مدريد على خلفية إقامة مزرعة لتربية الأسماك بجوار مياه الجزر الجعفرية المحتلة؛ لن تكون لها تداعيات على العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة “منارة مليلية” عن الوزير قوله، إن علاقات الجوار قد تنتج اختلافات صغيرة، لافتا الانتباه إلى أن “إسبانيا ستدافع عن مصالحها بوضوح”، مستدركا أن ذلك “لن يفسد علاقة حسن الجوار في أي وقت”.

وكانت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الخارجية الإسبانية قدمت احتجاجا رسميا إلى سفارة الرباط في مدريد؛ بسبب إقامة مزرعة أسماك بجوار الجزر الجعفرية المحتلة.

وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر سالفة الذكر بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية بحسبها.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of في وجدة.. مشردون معرضون للموت مع انخفاض درجات الحرارة، فهل من متدخل؟

في وجدة.. مشردون معرضون للموت مع انخفاض درجات الحرارة،…

2021-11-30 / 5:27 مساءً
Photo of تسجيل 132 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 132 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-30 / 4:19 مساءً
Photo of وهبي: “السرقة والمخدرات والعنف” في مقدمة الجرائم التي يعيدها مقترفوها

وهبي: “السرقة والمخدرات والعنف” في مقدمة الجرائم التي يعيدها…

2021-11-30 / 4:08 مساءً
Photo of وهبي: السياسة الجنائية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة

وهبي: السياسة الجنائية تفتقد إلى آلية حقيقية لرصد ظاهرة…

2021-11-30 / 3:55 مساءً
Photo of “لارام” تبرمج رحلات استثنائية من المغرب إلى فرنسا

“لارام” تبرمج رحلات استثنائية من المغرب إلى فرنسا

2021-11-30 / 3:26 مساءً
Photo of أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخص هاجم مستخدمي حمام للنساء

أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخص هاجم مستخدمي حمام…

2021-11-30 / 12:57 مساءً
Photo of نشرة انذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة

نشرة انذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة

2021-11-30 / 12:33 مساءً
Photo of حجز طائرة محملة بالمخدرات ضواحي طنجة

حجز طائرة محملة بالمخدرات ضواحي طنجة

2021-11-30 / 12:09 مساءً
Photo of تقرير …411 حالة عنف ضد النساء خلال سنة سجلت بأكادير

تقرير …411 حالة عنف ضد النساء خلال سنة سجلت…

2021-11-30 / 11:32 صباحًا
Photo of العرائش تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

العرائش تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-11-30 / 10:55 صباحًا

تعليق واحد

  1. لن ينفع مع القشتاليين الا المطالبة بالأندلس المغربية ومدنها وطردهم الي جبال البرانس موطنهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق