القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-11-28 / 8:30 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

منعت القوات العمومية بمدينة الرباط، مساء يومه الأحد ، وقفة احتجاجية دعت لها فعاليات وهيئات رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في مقدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

ولم تسمح القوات العمومية للمحتجين بالتجمع في الساحة المجاورة لمبنى البرلمان، حيث تم تطويق الساحة ب ومنح المتظاهرين من التجمع، من خلال دفعهم واستعمال القوة لتفريقهم .

وحاول المحتجون تجسيد الشكل الاحتجاجي، رغم التدخل الأمني، حيث رفعوا شعارات رافضة للتطبيع، وداعمة اللشعب الفلسطيني، كما رفعوا شعارات تنديدية بزيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني للمغرب.

واستنكر المحتجون القمع الذي تعرضت له وقفتهم الاحتجاجية، منددين بمنع الوقفات التي تعبر عن دعم القضية والشعب الفلسطيني، ومؤكدين استمرارهم في التعبير عن رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. جمعيات الدل والعار تستحق السحق لأنها لاتعبر عن مصالحنا !انها مأجورة بحيث ان النظام العسكري للجزائر الطنان لم يخرج جمعياته من أجل دعم شعب فلسطين !

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