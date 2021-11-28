الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ وارد

هبة بريس _ للرباط

خرج البروفيسور عز الدين الإبراهيمي بتصريح حول المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وشدد مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن على مدبري الأمر العمومي حماية حدودنا، من خلال التقليل من خطر توافد المتحور، ودعم وتكثيف المراقبة الجينومية و الوبائية، وتوفير جميع اللقاحات للمواطنين.

وأكد، أن متحور أوميكرون “إنذار خطير” ومثير للقلق، بالنسبة لجميع الدول العالم.

وأضاف عضو اللجنة العلمية المتتبعة لكوفيد-19 بالمغرب أننا نحتاج أولاً إلى معرفة مدى انتشاره، وتحديد مؤشر توالده وما هي قدرته في مواجهة و تعايشه مع دلتا.

وختم الإبراهيمي تدوينة على صفحته بالفيسبوك أن المغرب ليس استثناء و الجائحة كونية، وبما أن المتحور الجديد تم تسجيل وصوله إلى أوروبا، فإذن الخطر جد قريب وجِدّ وارد، و إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستصبح مسألة وصوله، فقط مسألة وقت.

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