الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ وارد

2021-11-28 / 8:15 مساءً
1
هبة بريس _ للرباط

خرج البروفيسور عز الدين الإبراهيمي بتصريح حول المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وشدد مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن على مدبري الأمر العمومي حماية حدودنا، من خلال التقليل من خطر توافد المتحور، ودعم وتكثيف المراقبة الجينومية و الوبائية، وتوفير جميع اللقاحات للمواطنين.

وأكد، أن متحور أوميكرون “إنذار خطير” ومثير للقلق، بالنسبة لجميع الدول العالم.

وأضاف عضو اللجنة العلمية المتتبعة لكوفيد-19 بالمغرب أننا نحتاج أولاً إلى معرفة مدى انتشاره، وتحديد مؤشر توالده وما هي قدرته في مواجهة و تعايشه مع دلتا.

وختم الإبراهيمي تدوينة على صفحته بالفيسبوك أن المغرب ليس استثناء و الجائحة كونية، وبما أن المتحور الجديد تم تسجيل وصوله إلى أوروبا، فإذن الخطر جد قريب وجِدّ وارد، و إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستصبح مسألة وصوله، فقط مسألة وقت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

2021-11-28 / 9:55 مساءً
Photo of وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب ‘” مزرعة الاسماك “

وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب…

2021-11-28 / 8:58 مساءً
Photo of القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-11-28 / 8:30 مساءً
Photo of تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24…

2021-11-28 / 4:36 مساءً
Photo of عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة أسبوعين

عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة…

2021-11-28 / 3:37 مساءً
Photo of أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف بفتح مسجد امام المصلين

أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف…

2021-11-28 / 2:22 مساءً
Photo of احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

2021-11-28 / 1:50 مساءً
Photo of أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة…

2021-11-28 / 12:32 مساءً
Photo of 15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة السلالم

15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة…

2021-11-28 / 12:10 مساءً
Photo of بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

2021-11-28 / 11:47 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق