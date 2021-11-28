تلقيح التلاميذ

خبير : التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات قد يعطي حماية عالية من “أوميكرون”

2021-11-28 / 7:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وقال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، متحدثا لقناة “NBC”، اليوم الأحد: “في حال مرور 6 أشهر على تلقيكم جرعة ثانية من اللقاحات المستندة إلى تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال لشركتي فايزر أو موديرنا، فيتعين عليكم التطعيم بجرعة معززة. في حال مرور شهرين أو أكثر من تطعيمكم بلقاح جونسون أند جونسون، فعليكم تناول جرعة معززة”.

ونصح فاوتشي الأمريكيين بعدم المماطلة في تلقي الجرعة المعززة، وصرح: “حينما ستتلقون الجرعة المعززة، سيرتفع مستوى الأجسام المضادة عاليا للغاية مقارنة مع ما كان عليه بعد الجرعة الثانية”.

وتابع: “حتى عند التعامل مع سلالات مثل أوميكرون سيكون مستوى الأجسام المضادة لديكم بعد الجرعة المعززة عاليا بما فيه الكفاية… وهذا يرجح أن يعطي مستوى معنيا وربما مرتفعا للحماية”.

وأوضح فاوتشي أن مستوى المناعة يتراجع بعد مرور أكثر من 6 أشهر على التطعيم، محذرا من وقوع موجة جديدة من انتشار الفيروس في حال عدم الإسراع في إعادة التلقيح.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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