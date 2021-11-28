شجار بين بعض أنصار الوداد والرجاء يثير هلع ساكنة طماريس بالبيضاء

هبة بريس _ الرباط

اندلعت، زوال الأحد، أحداث شغب بين جماهير فريقي الوداد والرجاء الرياضيين، بمنطقة تماريس بمدينة الدار البيضاء

وتسبب الشجار في إغلاق الطريق 320 الرابطة بين أزمور والبيضاء من كلا الجهتين لما يقارب الساعة والنصف.

وانطلق الشجار بعدما عمدت جماهير الحمراء ازالة شعار خاص بالرجاء الرياضي بالمنطقة، ليثير الأمر غضب “النسور” وتنطلق مشاحنات ومشادات بين الجمهورين أدت لعدد من الخسائر المادية، حيث أتلفت عدد من السيارات المتوقفة بالمنطقة.

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