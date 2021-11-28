مؤسسة أرشيف المغرب تتسلم وثائق تاريخية من متحف التاريخ والحضارات

هبة بريس _ الرباط

تعتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف تسليم مؤسسة أرشيف المغرب أكثر من 50 عاما من الوثائق الأرشيفية من متحف التاريخ والحضارات بالرباط، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف (30 نونبر).

وذكر بلاغ مشترك للمؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة أرشيف المغرب، اليوم الأحد، أن هذه الأرشيفات تتضمن مراسلات وتقارير علمية لعلماء آثار، وكذا تقارير تنقيب عن الآثار، وخطط تنقيب ووثائق إدارية تغطي الفترة الممتدة من 1918 إلى سنوات السبعينيات.

ووفقا للمصدر نفسه، فقبل الشروع في عملية التسليم، تم إجراء العديد من العمليات بمتحف التاريخ والحضارات، الذي كان سابقا “مصلحة للآثار”، من أجل معالجة وتعقيم الوثائق الورقية والفرز والتصنيف والرقمنة والفهرسة بهدف إزالة الطابع المادي عنها والسماح للباحثين بالولوج إليها.

وأضاف أن هذه المبادرة، التي تندرج ضمن مقاربة تروم الحفاظ على التراث التاريخي الوطني قصد تحفيز مؤسسات أخرى على إيداع وثائقها التاريخية في مؤسسة أرشيف المغرب، تهدف إلى تعزيز قيمة التراث الأرشيفي للمملكة، عن طريق تشجيع الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

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