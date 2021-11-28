مؤسسة أرشيف المغرب تتسلم وثائق تاريخية من متحف التاريخ والحضارات

2021-11-28 / 6:40 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

تعتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف تسليم مؤسسة أرشيف المغرب أكثر من 50 عاما من الوثائق الأرشيفية من متحف التاريخ والحضارات بالرباط، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف (30 نونبر).

وذكر بلاغ مشترك للمؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة أرشيف المغرب، اليوم الأحد، أن هذه الأرشيفات تتضمن مراسلات وتقارير علمية لعلماء آثار، وكذا تقارير تنقيب عن الآثار، وخطط تنقيب ووثائق إدارية تغطي الفترة الممتدة من 1918 إلى سنوات السبعينيات.

ووفقا للمصدر نفسه، فقبل الشروع في عملية التسليم، تم إجراء العديد من العمليات بمتحف التاريخ والحضارات، الذي كان سابقا “مصلحة للآثار”، من أجل معالجة وتعقيم الوثائق الورقية والفرز والتصنيف والرقمنة والفهرسة بهدف إزالة الطابع المادي عنها والسماح للباحثين بالولوج إليها.

وأضاف أن هذه المبادرة، التي تندرج ضمن مقاربة تروم الحفاظ على التراث التاريخي الوطني قصد تحفيز مؤسسات أخرى على إيداع وثائقها التاريخية في مؤسسة أرشيف المغرب، تهدف إلى تعزيز قيمة التراث الأرشيفي للمملكة، عن طريق تشجيع الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة لبنانية: شيرين طلَّقت حسام حبيب

صحيفة لبنانية: شيرين طلَّقت حسام حبيب

2021-11-27 / 5:07 مساءً
Photo of للمرة الأولى.. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

للمرة الأولى.. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

2021-11-26 / 3:07 مساءً
Photo of الرشيدية تستعد لاحتضان النسخة الأولى للمهرجان الوطني للشعر

الرشيدية تستعد لاحتضان النسخة الأولى للمهرجان الوطني للشعر

2021-11-24 / 3:27 مساءً
Photo of المخرج سعيد خلاف: “أكثر من مرة وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى قبر والدي”

المخرج سعيد خلاف: “أكثر من مرة وجدت صعوبة كبيرة…

2021-11-24 / 12:28 مساءً
Photo of مصر.. إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في البلاد

مصر.. إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق وحظر حفلاته في…

2021-11-24 / 10:06 صباحًا
Photo of ابتسام العروسي تنفي خبر طلاقها من المخرج عبد الواحد مجاهد

ابتسام العروسي تنفي خبر طلاقها من المخرج عبد الواحد…

2021-11-24 / 9:31 صباحًا
Photo of بسبب “مي نعيمة” … باسو للمسؤولين :”حان وقت منع البعض من التأثير عبر السوشل ميديا

بسبب “مي نعيمة” … باسو للمسؤولين :”حان وقت منع…

2021-11-23 / 10:44 مساءً
Photo of عقب وفاة والدها … أول تعليق لحنان الفاضيلي

عقب وفاة والدها … أول تعليق لحنان الفاضيلي

2021-11-23 / 5:37 مساءً
Photo of إدريس الكريمي الملقب ب “عمي دريس” يخضع لعملية جراحية

إدريس الكريمي الملقب ب “عمي دريس” يخضع لعملية جراحية

2021-11-23 / 5:09 مساءً
Photo of وفاة الممثلة المغربية مليكة الخالدي

وفاة الممثلة المغربية مليكة الخالدي

2021-11-23 / 4:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق