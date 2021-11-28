إيطاليا : عيد الإستقلال المجيد يلم مغاربة ميلانو

2021-11-28 / 5:01 مساءً
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في جو من الفخر والاعتزاز، احتفلت الجالية المغربية في ميلانو بشمال إيطاليا،اليوم الأحد 28 نونبر، بالذكرى الـ66 لعيد الإستقلال المجيد. وبهذه المناسبة، نظمت جمعية الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، الناشطة بجهة ملينيانو (ولاية ميلانو )، واستهل الحفل رفع العلم المغربي على إيقاع النشيدين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية إيطاليا .

حضر هذه التظاهرة الوطنية القنصل العام المساعد بميلانو السيد عبد العزيز البوزوري ، إلى جانب ممثل عمدة مدينة ملينيانو ومستشاري المدينة. وألقى السيد القنصل العام للمملكة كلمة للحاضرين في هذه التظاهرة تلاها بالنيابة عنه القنصل العام المساعد السيد البوزوري عبد العزيز تطرق فيها بالمناسبة أبرز فيها الحمولة الوطنية للاحتفال بذكرى عيد الإستقلال المجيد في وجدان جميع المغاربة، وتعبيرها عن تلاحم الشعب والعرش في مسيرة النماء والتقدم تحت قيادة الملك محمد السادس، وفي هذا الصدد، كما رحب بالتعبئة الدائمة للجالية المغربية في جهة لومبارديا خلف جلالة الملك للدفاع عن القضية الوطنية في بلدان الاستقبال وفي المحافل الدولية،و لخص الديبلوماسي ، أن الشعب المغربي يعيش عهدا جديدا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي يسير بشعبه نحو مدارج التقدم والحداثة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، مواصلا مسيرة الجهاد الأكبر، وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب، وإذكاء إشعاعه الحضاري كبلد للسلام والتضامن والتسامح والاعتدال، والقيم الإنسانية المثلى.

وخلال كلمة له بهذه المناسبة أشاد رئيس جمعية الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن ذ/ يحي المطواط ، بالحمولة الرمزية والتاريخية للاحتفال بعيد الاستقلال،التي ستظل محفورة في الذاكرة الجماعية للمغاربة. “الذي يبقى مبعث اعتزاز لكل المغاربة ومثالا حيا للالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي للدفاع عن مقدساته ووحدته الترابية”،وكما نوه، بتشبث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا بوطنهم الأم.

كما أكد المتدخلون الصلة القوية والرباط المتين الذي يجمع أبناء الجالية المغربية المقيمة بميلانو وعموم إيطاليا بوطنهم الأم المغرب، واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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