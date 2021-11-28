تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

2021-11-28 / 4:36 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشفت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 84 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 949.732 حالة في المغرب.

وحسب الحصيلة اليومية للوزارة فلم تسجل أية حالة وفاة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات في 14.774،

وتم التأكد أيضا، وفق المصدر ذاته، من 102 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 931.985.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. شنو فايدة التلقيح الي درناه والحكومة الفاشلة سد او تحل علينا كيما بغاو كيلعبو بينا الشطرنج حسبنا الله ونعم الوكيل من قرارتكم

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