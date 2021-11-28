نص قرآني” على قميص ممثلة يثير الجدل في مصر

هبة بريس _ وكالات

حالة من الجدل انتشرت بي رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب ارتداء ممثلة لقميص (تي شيرت) تضمن نصا قرآنيا، وهو ما رفضه البعض باعتباره مسيئا للدين الإسلامي، قبل أن تدافع الممثلة عن تصرفها وتوضح الهدف منه.

وكانت الممثلة الأردنية المقيمة في مصر “فيدرا” ظهرت خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السبت، مرتدية قميصا كتب عليه عبارة: “أمم أمثالكم” المأخوذة من الآية: “وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم”.

وبينما اعتبر البعض أنها أرادت إظهار دعمها للحيوانات والطيور، انتقد آخرون هذا التصرف، معتبرين أنه لا يجوز وضع الآيات القرآنية على الملابس بهذه الطريقة.

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