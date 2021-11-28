عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة أسبوعين

هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ اللجنة بين وزارية لتتبع كوفيد، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم غد الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية، عند الحاجة .

وكانت السلطات المغربية قد قررت منع أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا من ولوج التراب الوطني، إلى جانب 6 دول محيطة بها، وهي بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي، وذلك بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى “أوميكرون” قد يكون قادرا على إتلاف جهاز المناعة

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