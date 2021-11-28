عاجل: المغرب يعلن إغلاق مجاله الجوي بشكل كامل لمدة أسبوعين

2021-11-28 / 3:37 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ اللجنة بين وزارية لتتبع كوفيد، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم غد الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية، عند الحاجة .

وكانت السلطات المغربية قد قررت منع أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا من ولوج التراب الوطني، إلى جانب 6 دول محيطة بها، وهي بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي، وذلك بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى “أوميكرون” قد يكون قادرا على إتلاف جهاز المناعة

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

حمضي :”مدة أسبوعين كافية لاستجلاء المعطيات عن المتحور ”أوميكرون“

2021-11-28 / 9:55 مساءً
Photo of وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب واسبانيا بسبب ‘” مزرعة الاسماك “

وزير إسباني : لا تداعيات على العلاقات بين المغرب…

2021-11-28 / 8:58 مساءً
Photo of القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

القوات العمومية تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

2021-11-28 / 8:30 مساءً
Photo of الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ وارد

الإبراهيمي: خطر “متحور أوميكرون” جد قريب من المغرب وجدّ…

2021-11-28 / 8:15 مساءً
Photo of تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 84 إصابة دون وفيات بفيروس “كورونا” في 24…

2021-11-28 / 4:36 مساءً
Photo of أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف بفتح مسجد امام المصلين

أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف…

2021-11-28 / 2:22 مساءً
Photo of احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

2021-11-28 / 1:50 مساءً
Photo of أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة…

2021-11-28 / 12:32 مساءً
Photo of 15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة السلالم

15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة…

2021-11-28 / 12:10 مساءً
Photo of بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

2021-11-28 / 11:47 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق