Airport employees unload a batch of three million doses of the Moderna vaccine against COVID-19 donated by the US from an American airlines airplane upon its landing at the Aurora International Airport in Guatemala City, on July 20, 2021. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

كيف فعلها؟ يتسلل إلى الولايات المتحدة بأغرب مكان على الطائرة

2021-11-28 / 3:20 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وصل مسافر كان يختبئ في مقصورة (حجرة) عجلة الهبوط لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية عبر رحلة من وطنه غواتيمالا إلى ميامي، حيث تم تسليمه إلى مسؤولي الهجرة الأميركيين، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان”.

ونقل مسؤولو الهجرة المسافر إلى المستشفى بعد خروجه من الطائرة على مدرج المطار، لتقييم وضعه الصحي.

وأكدت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وقوع الحادث في بيان نقلته محطة قناة “WTVJ” التلفزيونية، ومقرها ميامي، ونشرت مقطع فيديو تم تصويره للرجل في مطار ميامي الدولي بعد وقت قصير من هبوط الطائرة، السبت.

وأظهر مقطع الفيديو، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المسافر وكان يبدو في حالة ذهول ولكن دون أن يصاب بأذى، جالسا على مدرج المطار بجانب الطائرة مرتديا الجينز الأزرق وقميصا وسترة وحذاء

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هده الشركات المتوهّم والمتوهمه للحجره للخواص للإستقلال لا يمتلكون شيئا شياطين بمعنى الكلمه يتسللون بدائره الصفر يجب أن يحترقوا لأنهم مقصيين زمان ويتهربون دفع الضرائب للحكومه لأن مجلس الحكومه للدوله للعماله لأعوان السلطه هى التى تمتلك وتقوم بحمايه الرأسماليه لملاّك الأراضى لأن الوطن من شمالها إلى جنوبها رمز للعداله والحريه والنصر والعزه لأجل معامل ومصانع التجاره والصناعه أكل العيش والملح وكسر القيود مفهومه المعيّنه لنتحد ضد الحاجه الإتصالات عمليه علميه عبور مرحبا الدرهم بالمعنى الإحتفاظ مريا

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