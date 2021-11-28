بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

2021-11-28 / 2:32 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,21 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 0,67 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 نونبر الجاري .

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 19 نونبر 2021، ظلت الأصول الاحتياطية الرسمية دون تغيير تقريبا من أسبوع إلى آخر عند 321,7 مليار درهم، وبارتفاع نسبته 9,9 في المائة على أساس سنوي.

وخلال نفس الفترة، ضخ بنك المغرب مبلغ 32,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 25,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و24,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ليبلغ مجموع تدخلات البنك 82,6 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,50 بالمائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 24 نونبر (تاريخ الاستحقاق 25 نونبر )، ضخ بنك المغرب مبلغ 36,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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