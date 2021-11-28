أيت ملول : مطالب من ساكنة لمزار لوزير الاوقاف بفتح مسجد امام المصلين

هبة بريس _ بركة

بعد الإعلان عن الفتح التدريجي للمساجد من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، شهدت عدة مساجد ضواحي مدينة ايت ملول اغلاق كلي مند بداية فتح أبوابها أمام المصلين ، وخير دليلي مسجد البركة الكائن بحي الكلية المزار التابعة لجماعة ايت ملول يطرح عدة علامات استفهام، حيث تم إغلاقه مند الجائحة بدون أي مبرر يذكر رغم انه يشهد بناية جديدة واروقة راقية ونظيفة مما سبب استياء للمصلين والساكنة التي تبلغ اربع مائة نسمة إضافة الى طلبة كلية الشريعة بايت ملول مما يجعل الساكنة تقطع امتار بعيدة لصلاة الجمعة رغم ان المسجد في عقر دارها.

الا ان السؤال المطروح لماذا لم يتم إدراجه من طرف الجهات المسؤولة ضمن قائمة المساجد التي فتحت أبوابها، مع العلم أن هذا المسجد تم إصلاحه و صيانته مؤخرا من طرف المحسنين و المتبرعين من ساكنة الحي.

وبهذا فإن ساكنة مسجد البركة بحي الكلية المزار بايت ملول و الساكنة المجاورة وطلبة كلية الشريعة تطالب من الجهات المسؤولة و وعلى رأسها وزير الاوقاف والمندوبية التابعة للوزارة، التدخل العاجل من أجل حل هذا المشكل البسيط الذي يمنع من فتح هذا المسجد للأداء الصلاة .

فإن الساكنة تنتظر بفارغ الصبر إصدار قرار فتح هذا المسجد الذي يشهد غلقا تاما دون تحريك أي ساكن أو إمكانية إعادة فتحه في ظل التهاون من طرف المسؤولين لفتحه من جديد أمام المصلين و كذا لرفع ضغط على المساجد الأخرى المجاورة .

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