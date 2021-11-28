رئيس الوزراء الإسرائيلي: تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
هبة بريس _ الرباط
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن زيارة وزير الدفاع بيني غانتس للمغرب كانت هامة، وحققت تطورا مهما في العلاقات بين البلدين، خاصة على المستويين الأمني والعسكري.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “حفاوة استقبال الوفد الإسرائيلي في المغرب”، مؤكدا أن “ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع المغربي، ستطلق التعاون الأمني الرسمي بين البلدين في مجالات الاستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة”.
وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل “التعاون الدفاعي” بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية.
ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
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3 تعليقات
هدا شيء رايع ومهم بين الدولتين اتمنى لهم التوفيق
علي
انا مغربي من جنوب المملكة واعيش في فرنسا منذ تلاثين سنة ولا ازال اعيش فيها .وانني اتابع داءما اخبار بلدي وانني افتخر بتقدم بلدي العزيز وحينما تابعت تلك الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع دولة اسراءيل شعرت بفرحة كبيرة وقد دمعت عيني بفرح كبير بهادا الا تفاق التاريخي لمملكتنا الشريفة مع اقوى دولة من بين اقوى دول العالم في جميع المجالات
ان مغرب اليوم ليس مغرب الا مس وبشهادة الاوربيين وخاصة الفرنسيين .ان العالم اليوم يشهد تحولات استراتيجية وتكتلات لان الدول القوية تعرف المخاطر القادمة لان الكل يسعى ان يصبح قويا وبعد ذلك يفرض سيطرته على الدول الضعيفة لان التكنولوجيا قد تصبح في المستقبل في متناول الجميع وبذلك سوف يكون المستقبل للدول الضعيفة في مهب الريح .
لذلك المغرب ينظر الى الحاضر والمستقبل بفظل الروءية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .
انضر اليوم الى الجزاءر كيف تعاملت مع المغرب فهي تريد تطويق المغرب لتركعه وهي تستقوي ببعض الا سلحة القديمة وما بالك لو تمتلك التكنولوجيا الحربية لاصبح المغاربة عبيد عند هذه العصابة العسكرية انظروا كيف تعاملوا مع ابناء جلدتهم في العشرية السوداء وكيف تعاملوا مع المغاربة الدي ترضوهم يوم عيد الا ضحى .هولاء يجب ان تحسب لهم مليون حساب .لاسف بعض المغاربة يقولون انهم ضد التطبيع
هذا المسطح القديم تجاوزه التاريخ لان عالم اليوم هو عالم التكتلات ونحن يجب ان نفتخر باننا تحالفنا مع الدول الاكثر قوة في العالم واكثر تا تيرا في جميع المجالات .
اما الشعب الجزاءري هم اخواننا وسوف نبني معا مستقبلا زاهرا ان شاء الله عندما تندتر هذه المخلوقات الغير طبيعية .في الوجود .
يجب علينا كمغاربة ان نفتخر بمفربنا وان ندافع عليه كل في موقعه لان العدو لا يزال يتربص ببلدنا الحبيب لكن نحن المغاربة لهم بالمرصاد بما لدينا من قوة .
وعاشت المملكة المغربية وعاش الملك محمد السادس وعاش الشعب المغربي اينما يوجد .
وشعارنا الى الابد :الله-الوطن_الملك .
لهلا يخطي علينا إسرائيل أصدقاء المغرب في الرخاء والشدة والجزائر إلى مزبلة التاريخ.