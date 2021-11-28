اسرائيل والمغرب
أثناء توقيع اتفاقيات متبادلة بين المغرب وإسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي: تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية

2021-11-28 / 2:06 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن زيارة وزير الدفاع بيني غانتس للمغرب كانت هامة، وحققت تطورا مهما في العلاقات بين البلدين، خاصة على المستويين الأمني والعسكري.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “حفاوة استقبال الوفد الإسرائيلي في المغرب”، مؤكدا أن “ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع المغربي، ستطلق التعاون الأمني الرسمي بين البلدين في مجالات الاستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة”.

وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل “التعاون الدفاعي” بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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