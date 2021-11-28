احباط محاولة تهريب شحنة مخدرات بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 28 نونبر الجاري، من إحباط محاولة تهريب 118 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها الشاحنة أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة بحرية قد أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن صناديق تحمل شحنة من المواد الفلاحية. كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 سنة.

وقد تم وضع السائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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