رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الموريتاتي
هبة بريس _ الرباط
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأوفى المتمنيات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني الشقيق.
ومما جاء في هذه البرقية ” وأغتنم هذه المناسبة، لأعبر لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يجمع بين شعبينا الشقيقين، من وشائج الأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في ترسيخ علاقات التضامن الفاعل والتعاون البناء بين بلدينا الجارين، وتوسيع آفاقها بما يخدم مصلحتهما المشتركة”.
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حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما سباقا للخير .
تعتبر موريتانيا البلد الشقيق للمغرب لما يجمع بين الشعبين الشقيقين من أخوة صادقة وتقدير متبادل بينهما.ادام الله المحبة..
يجمع بين البلدين الشقيقين علاقات التظامن الفاعل الحقيقي وكذا بناء وتوسيع آفاق جديدة بما يخدم مصاحتهما…
نتمنى التوفيق والنجاح الدائم بين البلدين الشقيقين .عاش الملك.
اللهم انر طريقة ملكنا الغالي علينا محمد السادس نصره الله.
بهذه المناسبة الغالية أرسل رسالة تهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده إلى الرئيس الموريتاني بمناسبة عيد الاستقلال.ادام الله الفرح والسرور بينهما.
نتمنى التوفيق والنجاح الدائم فيما بينهما.
نتمنى ان تتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين في استثمارات تعود بالنفع عليهما.
المغرب بلد الجود و الكرم والشهامة حفظ الله ملكنا الغالي على قلوبنا.