رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الموريتاتي

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأوفى المتمنيات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني الشقيق.

ومما جاء في هذه البرقية ” وأغتنم هذه المناسبة، لأعبر لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يجمع بين شعبينا الشقيقين، من وشائج الأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في ترسيخ علاقات التضامن الفاعل والتعاون البناء بين بلدينا الجارين، وتوسيع آفاقها بما يخدم مصلحتهما المشتركة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0