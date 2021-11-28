هلع كبير وردود أفعال متفاوتة من دول العالم على متحور “أوميكرون” الجديد

2021-11-28 / 12:54 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد “أوميكرون”، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.

حظرت 6 دول عربية هي: السعودية والبحرين والإمارات وقطر ومصر وسلطنة عمان، السفر أو القدوم من دول أفريقية، في وقت تسعى فيه الشركات لتطوير لقاح ضد “أوميكرون”، أملا في السيطرة على انتشار المتحور، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

كما أغلقت تايلاند وسريلانكا حدودها أمام القادمين من دول أفريقية بعد تصنيفها “عالية الخطورة”، بسبب تفشي السلالة الجديدة.

ومن القارة الأوروبية منعت هولندا وإيطاليا وبريطانيا المسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني، خلال الـ14 يوما الماضية من دخول أراضيها، حتى إشعار آخر

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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