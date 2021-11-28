أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-28 / 12:32 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

إفران، الرباط (المدينة) : 9 ملمترات

– العرائش : 7 ملمترات

– الرباط سلا ، الدارالبيضاء : 6 ملمترات – النواصر : 5 ملمترات

– القنيطرة ، المحمدية ، سطات ، الجديدة ، فاس ، مكناس ، بنجرير، تيط مليل : 4 ملمترات

– بن سليمان : 2.8 ملمترات

– وجدة ، طنجة ، آسفي ، خريبكة ، تازة : 2 ملمتر

– الناظور ، شفشاون ، بني ملال ، تاوريرت : ملمتر واحد – الحسيمة ، تطوان ، سيدي سليمان ، طانطان ، السمارة : أقل من ملمتر

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الحمد لله على هذا الغيث وهذه الرحمة المنزلة من الله تعالى ونرجوه وندعوه سبحانه ان ينعم علينا المزيد من الغيث النافع حتى تكون فلاحتنا على خير ومحصولها جيد ان شاء الله انه قريب مجيب الدعوات

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