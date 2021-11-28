أعلاها بالرباط.. مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس _ و م ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

إفران، الرباط (المدينة) : 9 ملمترات

– العرائش : 7 ملمترات

– الرباط سلا ، الدارالبيضاء : 6 ملمترات – النواصر : 5 ملمترات

– القنيطرة ، المحمدية ، سطات ، الجديدة ، فاس ، مكناس ، بنجرير، تيط مليل : 4 ملمترات

– بن سليمان : 2.8 ملمترات

– وجدة ، طنجة ، آسفي ، خريبكة ، تازة : 2 ملمتر

– الناظور ، شفشاون ، بني ملال ، تاوريرت : ملمتر واحد – الحسيمة ، تطوان ، سيدي سليمان ، طانطان ، السمارة : أقل من ملمتر

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