15 مهاجرا مغربيا يعبرون السياج الحدودي مع مليلية بواسطة السلالم

هبة بريس _ الرباط

علم ان 15 مهاجرا مغربيا تمكنوا أمس السبت، من اجتياز السياج الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة، باستخدام السلالم.

وأفاد المتحدث باسم الوفد الحكومي بالمدينة المحتلة في تصريح لوكالة “أوروبا بريس” أنه ورغم التحرك السريع للحرس المدني وتعاون القوات المغربية، إلا أن 15 شخصا تمكنوا من الوصول إلى مليلية.

وتكثف الشرطة بمليلية من تواجدها حاليا على طول الشريط الحدودي الشائك الفاصل بين الجيب الإسباني والمغرب.

و تشهد تلك الحدود محاولات لمهاجرين يسعون لعبورها من المغرب باتجاه أوروبا، سعيا لتحقيق منافع مستقبلية .

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