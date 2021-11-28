بالمغرب ..صلاة يهودية من أجل الجيش الإسرائيلي

هبة بريس _ الرباط

احتضن كنيس يهودي بالمغرب صلاة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي خلال زيارة وزير الدفاع الإسرئيلي، بيني غانتس، للمملكة، وفق صحيفة إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الصلاة أقيمت، الخميس، في كنيس تلمود التوراة في العاصمة المغربية الرباط، وما كان مميزا للصلاة، بحسب الصحيفة، هو حضور جنود من الجيش الإسرائيلي بزيهم العسكري.

وأقيمت الصلاة بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي في الكنيس الذي لم تنظم فيه الصلاة لفترة طويلة لعدم اكتمال العدد الكافي لإقامتها بحسب الديانة اليهودية.

واثنان من الجنود الثلاثة الذين حضروا من أصول مغربية، كما هو الحال لعضو من الكنيست ضمن الوفد، وبعض الأشخاص الآخرين ومنهم صحفيون

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