بسبب تقليص المنح.. ذوي الاحتياجات الخاصة يراسلون عامل إنزكان

2021-11-28 / 11:07 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت جمعية السلام لذوي الاحتياجات الخاصة، ملتمس الى عامل عمالة إنزكان ” أبو الحقوق” بصفته رئيسا للجنة التنمية البشرية، من أجل التدخل لانقاد المراكز التربوية التابعة للجمعية وما له علاقة بصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

ملتمس جاء بسبب تقليص منحة الدعم للجمعيات المهتمة بمجال الإعاقة وهو الامر الدي يهدد بتسريح المستخدمين و حرمان المعاقين من البرامج التربوية وفي ظل غياب اي تدخل لحل الاشكال القائم.

واكد الملتمس أن الحمعية تسعى للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة و تحسين ظروف عيشهم تنفيدا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني من خلال توفير برامج، ووضع استراتيجيات تنموية ترتكز على إدماج سوسيو-اقتصادي بمعية الفاعلين المحليين، عبر الخدمات التربوية التأهيلية والعلاجات الوظيفية التي يقدمها كلا المركزين لمرتفقيها،حيث أن أغلبية المستفيدين من هذه الخدمات – تضيف الرسالة- ينتمون للفئات الاجتماعية االاكثر هشاشة،وتم إدراجهم ضمن مشروع “برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة” في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية و التماسك و الاجتماعي” والمدعم من طرف مؤسسة التعاون الوطني منذ سنة 2015 ل.

وعبرت جمعية دوي الاحتياجات الخاصة عن أسفها من التعثرات والاكراهات المالية التي وصفتها ب “الجسيمة ” لتنفيذ البرنامج، والذي يمكن ان يكون لها تبعاث سلبية على مستقبل الجمعية خلال السنة القادمة بعد توصل الجمعية بمعطيات من الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني تقر فيها ضرورة احتساب الفائض المتبقي من مبلغ الدعم للمشروع السالف الذكر عن السنوات الصارمة(من 2015إلى 2019) المقدر ب1 497 765.00 ضمن مبلغ الدعم للموسم الحالي 2021، رغم برمجته مسبقا لتغطية نفقات و مصاريف السنة المالية 2020 التي تم فيها كذلك خصم ما يقدر نسبة 30 في المائة من مبلغ الدعم

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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