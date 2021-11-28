العثماني يتهم الحكومة الحالية بالسطو على المشاريع السابقة لحكومته

هبة بريس _ الرباط

سجل رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني،، موقفه من مشروع تحلية ماء البحر الذي أعلنت الحكومة الحالية عن الشروع فيه

واتهم سعد الدين العثماني في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، “بالسطو على مشاريع حكومته”.

وقال العثماني إن حكومة أخنوش سطت على مشاريع حكومته، مشيرا إلى مشروع تحلية مياه بحر مدينة ⁧‫الدارالبيضاء‬⁩ والمدن المحيطة بها.

وأوضح العثماني، أن نزار بركة وزير التجهيز والماء انتصب أمام نواب الأمة في مجلس المستشارين ليقوم بالسطو مع سبق الإصرار على مشاريع الحكومة السابقة، وهو المشروع الذي سبق أن أعلن عنه وزير التجهيز والنقل السابق عبد القادر اعمارة في السادس من نونبر 2020 وكشف حينها عن مشروع لبناء محطة لتحلية المياه هي الأكبر في إفريقيا.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أعلن الأسبوع المنصرم، بمجلس المستشارين، عن قرب انطلاق مشروع تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء, الذي يهم 300 مليون متر مكعب، وسيقام بشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأورد بركة أن هناك قناعة بأن الإمكانية الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل، هي التركيز على تحلية مياه البحر، ونبه إلى أنه “تم استغلال الفرشة المائية بشكل مفرط، وإذا واجهنا سنتين من الجفاف متتاليتين سنكون أمام صعوبة كبرى في تزويد عدد من المدن التي تعاني خصاصا كبيرا”.

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