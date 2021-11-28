جلسة خمرية تنتهي بوفاة خمسيني بـ”كراج” بخريبكة

2021-11-28 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس _ خريبكة

قالت مصادر جيدة الإطلاع ان جلسة خمرية انتهت وفاة غامضة لخمسيني صباح امس السبت بـ”كراج” بحي المقاومة (البريك) بخريبكة.

وحسب مصادر هبة بريس فالضحية (56 عاما) وصديقه (53) كانا يعاقران مسكر الحياة “المحيا”، حيث حاولت زوجة الهالك الاتصال به مرات عديدة دون جدوى.

وبعد اتصال اخر من الزوجة تتلقى جوابا من صديقه يخبرها إلى أن زوجها لا يتحرك ويبدو أنه فارق الحياة لتتصل بالمصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان بحضور ممثل النيابة العامة المختصة، حيث تم نقل الثاني إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي العلاج، فيما أودع جثمان الفقيد مستودع الأموات بالمستشفى ذاته من أجل التشريح الطبي الذي أمرت النيابة العامة المختصة.

وقالت المصادر نفسها إن الضحية وصديقه اعتادا على معاقرة المسكرات بشكل شبه يومي بنفس المكان، حيث تم تجهيزه بأفرشة بسيطة من أجل قضاء ليال خمرية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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