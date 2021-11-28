إسرائيل تمنع دخول الأجانب من جميع الدول بسبب سلالة “أوميكرون”

2021-11-28 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء السبت، أنه سيحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل في إجراء احترازي على خلفية مخاوف من انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة لفيروس كورونا.

واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وكان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد أمس الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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