بسبب متحور “أومكرون”..المغرب يحين إجراءات دخول التراب الوطني ويُقسم الدول إلى 3 لوائح

2021-11-27 / 11:00 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في سياق تدهور الوضع الوبائي في العديد من البلدان والمناطق في العالم وظهور متحور “امكرون” المثير للقلق ، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين الاجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالدخول إلى المملكة عبر المطارات والموانئ.

وتضمنت الاجراءات المحينة ، اضافة لائحة جديدة “س” حيث اكدت الوزارة ان المسافرين القادمين من دول هذه اللائحة المصنّفة أنهم ممنوعون من دخول التراب الوطني، وحتى المسافرين القادمين منها عبر دول أخرى غير مدرجة في هذا التصنيف.

وبخصوص المسافرين القادمين من الدول المصنفة ضمن اللائحة “أ”، التي تشهد تفشيا متحكما فيه لكوفيد-19، فعليهم الإدلاء بشهادة تثبت أنهم تلقوا تلقيحا كاملا ضد فيروس كورونا فقط لولوج التراب الوطني، أما الدول المصنفة ضمن اللائحة “ب”، فسيضاف إلى جواز التلقيح فحص “بي سي إر” سلبي لا تتجاوز مدة إجرائه 48 ساعة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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