المدير الاقليمي للتعليم بسطات: تسقيف السن هدفه جلب الشباب لمهنة التدريس

حاوره محمد منفلوطي

في سياق تداعيات القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية حول تحديد تسقيف السن لولوج مهنة التدريس، وما أثاره من جدل واسع وردود أفعال متباينة، منها من اعتبر الأمر طبيعي يندرج في إطار خانة الاصلاح لتجويد العرض التربوي وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، ومن الآراء من ذهبت إلى حد وصف الأمر باقصاء شريحة واسعة….لكن الوزارة كان لها رأي آخر.

لتسليط الضوء حول هذا الموضوع، أجرت هبة بريس حوارا مع المدير الاقليمي للتعليم بسطات عبد العالي السعيدي.

مرحبا، أستاذي، تعددت ردود الفعل في الآونة الأخيرة تعبر عن غضب و رفض قرار الوزارة في شأن المعايير الجديدة لانتقاء مترشحي مهنة التعليم، كيف ترون ذلك؟

الجواب :إن هذا القرار يدخل ضمن قرارات الحكومة الهادفة الى تبني منهجية الإصلاح في ميدان التربية و التكوين و لاسيما الشق المتعلق بالارتقاء بالموارد البشرية و قد تبنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها الجهة الوصية على قطاع التربية و التكوين ،اعتبارا لكون اصلاح منظومة التربية والتكوين يعتبر أمرا مستعجلا، حتى يرقى الى مستوى تطلعات الأسر والتلاميذ كما يعتبر الهدف الوحيد من أجل تحقيق التقدم المنشود والمساعدة على النجاح في الرفع من جودة التعليم.

السؤال : ماهي أهم مستجدات انتقاء مترشحي مباراة توظيف اطر الاكاديمية؟

الجواب: عكس السنوات الماضية حملت مباراة أطر الأكاديمية مستجدات تم اعتمادها ، تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة ، وتهم هذه المستجدات وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباراة الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة. كما تم إدراج رسالة التحفيز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، كما سيتم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر، وفق . وينضاف إلى ما سبق تحديد السن الأقصى لاجتياز المباراة المذكورة في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية. كما أن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم

السؤال :لماذا أعطيت الأولوية لاصحاب الميزة و حاملي الاجازة في التربية؟

الجواب : إن مبدأ “الميزة الاكاديمية” والانتقاء القبلي للمترشحين لاجتياز مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات معيار دقيق وموضوعي، وأنها مفيدة لملف المترشح، لكن هذا لا يعني أن من لا يتوفر عليها سيجري إقصاؤه و تعتبر نشجيعا لأ صحاب الميزات وهي من الشروط التي تعطي جاذبية للقطاع” و أن الأولوية ستعطى دوما لحاملي الإجازة في التربية، على اعتبار أنهم ولجو بالانتقاء إلى ذلك المسلك طيلة ثلاث سنوات، وتدربوا وتلقوا تدريسا وتكوينا متخصصا وموجها للتدريس، لذا من اللازم أن تكون لهم الأسبقية.

السؤال :ألا ترون أن هذه الشروط مجحفة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التشغيل.”. و ان مباراة توظيف أطر الأكاديمية كانت تمتص عددا كبيرا من حاملي الإجازة؟

الجواب :ان التشغيل حق أوصت عليه المرجعيات الدولية متمثلة في المواثيق و المعاهدات الدولية و المرجعيات الوطنية متمثلة في الدستور المغربي لسنة 2011 والنصوص القانونية المنظمة، غير أن القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية تشترط لولوج وظائفها شروط متعلقة بالسن تتلاءم و تتناسب و الحاجيات المطلوبة لتسيير و تدبير الشأن القطاعي الخاص بها ، لذا فإننا نلمس تغيرات في سن المترشحين من قطاع إلى آخر.

السؤال :ماهي أهمية اعتماد الشروط الجديدة في انتقاء المترشحين

الجواب : إن اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة هذا السن يأتي من أجل ضمان التزام الأساتذة الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الناجع في تكوين الأساتذة ومساراتهم المهنية وقد تم اعتماد مستجدات في غاية الأهمية تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة.

كما أن هذه المباراة المبرمجة هذه السنة تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51،المتعلق بالتربية و التكوين و البحث العلمي والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي، كما أن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.

كما أن هذه الإجراءات تعد محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية

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