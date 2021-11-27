الاتحادات الأعضاء في “الكاف” تدعم بالإجماع مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين

2021-11-27 / 7:45 مساءً
1
هبة بريس - رياضة

صوّت أعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالإجماع على دعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وذكرت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر للكونفدرالية، التي اجتمعت أمس بالقاهرة، وافقت بالإجماع على المقترح القاضي بتنظيم المونديال كل سنتين.

كما أيدت الجمعية بالإجماع مقترح إنشاء دوري السوبر الأفريقي.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الفيفا ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، وعدد من رؤساء الاتحادات الأعضاء، عددا من الأمور المتعلقة بتطوير كرة القدم الإفريقية، كما تم تقديم عروض من خبراء تهم تطوير كرة القدم العالمية.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الفيفا بالتقدم الذي أحرزته كرة القدم الافريقية في ظل القيادة الجديدة، موضحا أن هذه القيادة “تعمل من أجل تعزيز مصلحة كرة القدم في إفريقيا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المولودية الوجدية لكرة القدم يستغني عن مدربه الجزائري

المولودية الوجدية لكرة القدم يستغني عن مدربه الجزائري

2021-11-27 / 8:55 مساءً
Photo of الكاف تؤكد إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

الكاف تؤكد إقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

2021-11-26 / 3:29 مساءً
Photo of الفيفا والكاف تشكران المغرب على استضافة المنتخبات الافريقية

الفيفا والكاف تشكران المغرب على استضافة المنتخبات الافريقية

2021-11-26 / 1:18 مساءً
Photo of بعد الحكم على بنزيما.. اللاعب ماثيو فالبوينا يخرج عن صمته

بعد الحكم على بنزيما.. اللاعب ماثيو فالبوينا يخرج عن…

2021-11-25 / 1:58 مساءً
Photo of “كلمات نابية وسب” من أسباب فسخ إدارة النصر لعقدها مع حمد الله

“كلمات نابية وسب” من أسباب فسخ إدارة النصر لعقدها…

2021-11-25 / 12:39 مساءً
Photo of ميسى عن مارادونا في ذكرى رحيله: سيبقى خالدا في قلوبنا

ميسى عن مارادونا في ذكرى رحيله: سيبقى خالدا في…

2021-11-25 / 5:42 صباحًا
Photo of المغربيان البقالي والزيتوني يفوزان بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم

المغربيان البقالي والزيتوني يفوزان بجائزة محمد بن راشد آل…

2021-11-24 / 12:50 مساءً
Photo of النصر السعودي يقرر فسخ عقد حمد الله

النصر السعودي يقرر فسخ عقد حمد الله

2021-11-24 / 11:00 صباحًا
Photo of سنة حبس موقوفة التنفيذ لبنزيما في قضية الشريط الجنسي

سنة حبس موقوفة التنفيذ لبنزيما في قضية الشريط الجنسي

2021-11-24 / 10:30 صباحًا
Photo of ميسي: أريد العودة إلى برشلونة

ميسي: أريد العودة إلى برشلونة

2021-11-23 / 11:55 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق