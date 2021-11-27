الاتحادات الأعضاء في “الكاف” تدعم بالإجماع مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين

هبة بريس - رياضة

صوّت أعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالإجماع على دعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وذكرت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر للكونفدرالية، التي اجتمعت أمس بالقاهرة، وافقت بالإجماع على المقترح القاضي بتنظيم المونديال كل سنتين.

كما أيدت الجمعية بالإجماع مقترح إنشاء دوري السوبر الأفريقي.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الفيفا ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، وعدد من رؤساء الاتحادات الأعضاء، عددا من الأمور المتعلقة بتطوير كرة القدم الإفريقية، كما تم تقديم عروض من خبراء تهم تطوير كرة القدم العالمية.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الفيفا بالتقدم الذي أحرزته كرة القدم الافريقية في ظل القيادة الجديدة، موضحا أن هذه القيادة “تعمل من أجل تعزيز مصلحة كرة القدم في إفريقيا”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1