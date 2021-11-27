“البام” يدعو في بيانه الختامي إلى الانخراط في الأوراش التنموية ودعم التجربة الحكومية الحالية

هبة بريس - الرباط

عبر المجلس الوطني لحزب الإصالة والمعاصرة المنعقد اليوم السبت بمراكش وعبر تقنية التناظر المرئي، عن مساندته واعتزازه بمسار أمينه العام عبد اللطيف وهبي، منذ توليه قيادة دفة حزب الجرار في المؤتمر الوطني الرابع، والتي أدت إلى صيانة وحدة الحزب، كما دعا الى دعم التجربة الحكومية الحالية وتوفير مختلف الشروط لإنجاحها، والإسهام بقوة في تحقيق آمال وطموح الشعب المغربي في الحرية، والديمقراطية، والتنمية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.

وجاء في بيان المجلس الوطني، والذي حصلت جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن “المجلس الوطني يعتز بمضمون التقرير السياسي المفصل الذي تفضل بعرضه الأخ الأمين العام، والذي تضمن بالتفصيل الجهود الجبارة التي صانت وحدة الحزب وقوته، وجميع الإجراءات والنضالات التي حافظت للحزب على مكانته الوطنية المرموقة، ودوره الديمقراطي الفعال.

وعبر برلمان البام عن تقديره العالي للتعبئة والتضحيات والمنهجية التشاورية الواسعة التي وردت ضمن تقرير اللجنة الوطنية للانتخابات، والاعتزاز بمختلف النتائج الانتخابية النوعية التي حصدها الحزب، منوها بمختلف النضالات ونكران الذات التي أبان عنها فريقا الحزب بمجلسي البرلمان، ومناضلينا رؤساء مجالس الجهات والجماعات الترابية والغرف المهنية، ومنتخبات ومنتخبي الحزب، وجميع مناضلاته ومناضليه، الأمر الذي مكننا جماعيا من طي مرحلة ما قبل المؤتمر بكل جراحاتها وآلامها، والإسهام الجماعي في بناء المستقبل المشرق لحزبنا.

واكد المجلس الوطني لحزب الجرار على تعبئة مناضلي ومناضلات الحزب للدفاع باستماته على جميع القضايا الوطنية، والتجند المبدئي وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، للانخراط داخل مختلف الأوراش التنموية والاستراتيجيات والدبلوماسية الكبرى التي يقودها جلالته بعزم وإصرار، وللدفاع عن مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

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