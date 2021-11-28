طقس الأحد..أجواء باردة و زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة جزئيا خلال الصباح شمال المملكة، محملة ببقايا أمطار بالأطلس الكبير والمتوسط، والسهول المجاورة، وشمال المنطقة الشرقية وكذا شرق الواجهة المتوسطية.

كما ستنزل ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية على القمم التي تفوق 1500 م، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستكون الأجواء باردة نوعا ما إلى باردة مصحوبة بصقيع أو برد بالأطلس ، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، مع هبات لرياح قوية نوعا ما ستهم الواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 04 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 إلى 09 درجات بالواجهة المتوسطية، والريف، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 إلى 14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 إلى 18 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 22 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 إلى 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 إلى 14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 13 إلى 18 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 18 إلى 23 درجة بمنطقة سوس، وما بين 20 إلى 26 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل ومهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق، وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي خلال الزوال ما بين كاب سيم وطرفاية.

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