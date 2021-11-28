طقس الأحد..أجواء باردة و زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-11-28 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة جزئيا خلال الصباح شمال المملكة، محملة ببقايا أمطار بالأطلس الكبير والمتوسط، والسهول المجاورة، وشمال المنطقة الشرقية وكذا شرق الواجهة المتوسطية.

كما ستنزل ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية على القمم التي تفوق 1500 م، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستكون الأجواء باردة نوعا ما إلى باردة مصحوبة بصقيع أو برد بالأطلس ، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، مع هبات لرياح قوية نوعا ما ستهم الواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 04 درجات بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 إلى 09 درجات بالواجهة المتوسطية، والريف، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 إلى 14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 إلى 18 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 22 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 إلى 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 إلى 14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 13 إلى 18 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 18 إلى 23 درجة بمنطقة سوس، وما بين 20 إلى 26 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل ومهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق، وسيصبح محليا قويا إلى جد قوي خلال الزوال ما بين كاب سيم وطرفاية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of العدوى أم اللقاح؟.. دراسات تكشف أيهما الأقوى مناعيا للحماية من كورونا

العدوى أم اللقاح؟.. دراسات تكشف أيهما الأقوى مناعيا للحماية…

2021-11-28 / 10:10 صباحًا
Photo of العثماني يتهم الحكومة الحالية بالسطو على المشاريع السابقة لحكومته

العثماني يتهم الحكومة الحالية بالسطو على المشاريع السابقة لحكومته

2021-11-28 / 9:22 صباحًا
Photo of المغرب اتخذ التدابير اللازمة للتدخل في مواجهة متحور “أوميكرون”

المغرب اتخذ التدابير اللازمة للتدخل في مواجهة متحور “أوميكرون”

2021-11-28 / 7:30 صباحًا
Photo of واقع الشبكة الطرقية بسطات تستغيث وزارة نزار بركة

واقع الشبكة الطرقية بسطات تستغيث وزارة نزار بركة

2021-11-27 / 10:01 مساءً
Photo of “تشققات في الجدران”..متضررون من سقوط رافعة بناء على عمارتهم يحتجون بطنجة (فيديو)

“تشققات في الجدران”..متضررون من سقوط رافعة بناء على عمارتهم…

2021-11-27 / 8:53 مساءً
Photo of طنجة..متابعة ناشطة حقوقية احتجت على “شروط بنموسى” في حالة اعتقال

طنجة..متابعة ناشطة حقوقية احتجت على “شروط بنموسى” في حالة…

2021-11-27 / 7:02 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.6 مليون شخص تلقوا…

2021-11-27 / 5:30 مساءً
Photo of تسجيل 116 إصابة و حالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 116 إصابة و حالة وفاة واحدة بكورونا خلال…

2021-11-27 / 4:14 مساءً
Photo of جهة الشرق .. نحو 65 بالمائة من النساء تعرضن للعنف

جهة الشرق .. نحو 65 بالمائة من النساء تعرضن…

2021-11-27 / 2:01 مساءً
Photo of مرة أخرى.. الجيش الجزائري يصيب طفلا وشابا بالنار بمخيمات تندوف

مرة أخرى.. الجيش الجزائري يصيب طفلا وشابا بالنار بمخيمات…

2021-11-27 / 12:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق