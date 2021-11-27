طنجة..متابعة ناشطة حقوقية احتجت على “شروط بنموسى” في حالة اعتقال

هبة بريس - الرباط

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء اليوم السبت، إيداع ناشطة في الاحتجاجات ضد “شروط بنموسى” الجديدة لولوج مباريات أطر الأكاديميات ، السجن المحلي .

وتوبعت الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد بتهم تتعلق بالتحريض على التجمهر، وولوج كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، من دون صفة، وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة .

وكانت فرقة من الشرطة بطنجة، أول أمس الخميس،قد أوقفت الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء ولد بلعيد، على خلفية الاحتجاجات الجارية على الشروط الجديدة لولوج مباراة التعليم، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتعجيل في الإفراج عن سيمان وإخلاء سبيلها، معتبرين أن الاحتجاج حق مشروع.

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