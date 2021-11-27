انتخاب الغلبزوري نائبا أول لرئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

هبة بريس - مكتب طنجة

انتخب, اليوم السبت، أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع عبد اللطيف الغلبزوري نائبا أولا لرئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك خلال أطوار الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقدة يومه السبت 27 نونبر 2021 بمدينة مراكش.

ونال عبد اللطيف الغلبزوري الأمين الجهوي لحزب البام بجهة طنجة- تطوان الحسيمة، ثقة قيادات وأعضاء الحزب بعد النتائج الجثدة التي حصل عليها حزب الاصالة والمعاصرة في استحقاقات الثامن شتتبر على مستوى جهة الشمال .

وتتضمن تشكيلة المكتب السياسي المستكمل، وجوها قديمة ومؤسسة، وأخرى شابة خطت مسارها في الحزب منذ مدة، فضلا عن صعود وجوه نسائية بارزة إلى قيادة البام.

عبد اللطيف وهبي، فاطمة الزهراء المنصوري، مهدي بنسعيد

ليلى بنعلي، غيثة مزور، عبد اللطيف ميراوي، يونس السكوري، رشيد العبدي، عادل بركات، عبد النبي بيوي، سمير گودار.

كما ضمت الائحة أيضاً، أحمد التويزي، الخمار لمرابط، أحمد أخشيشن، محمد الحموتي، هشام لمهاجري، نجوى كوكوس، ليلى بيلغة، محمد الصباري، العربي المحرشي، إبراهيم مجاهد، محمد أضمين، إلهام الساقي، فاطمة السعدي ، أديب بنبراهيم، لالة الحاجة الجماني، صلاح الدين أبو الغالي.

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