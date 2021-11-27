بركة : مرحلة شباط كانت كبوة تنظيمية والحزب عاد الى توازنه

هبة بريس - الرباط

قال نزار بركة ، الأمين العام لحزب الاستقلال ،إن مرحلة حميد شباط كانت “كبوة تنظيمية” ،لافتا الى أن حزبه عاد الى توازنه منذ المؤتمر السابع عشر الذي أرخ لمرحلة جديدة بحسب تعبيره .

وأضاف بركة خلال كلمة له في دورة المجلس الوطني لحزبه، اليوم السبت، بإن مرحلة سلفه حميد شباط شهدت “ضبابية” قائلا ان حزبه عمل على :“استجماع كل قواه والنهوض من كبوته التنظيمية السابقة قويا متماسكا، واستنفر كلَّ مؤسساته وتنظيماته ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، وكلَّ مناضلاته ومناضليه ليعود كما كان دائما فاعلا ومؤثرا في المشهد السياسي الوطني”

وأضاف بركة ان حزب الاستقلال” انتقل من حزب يعمل خارج الإطار الحكومي على الرغم من مساندته للحكومة، إلى حزب أساسي ضمن البديل الديمقراطي الذي أفرزته الانتخابات، وبحضور “وازن في الفريق الحكومي الجديد”.

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