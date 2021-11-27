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هولندا.. تسجيل 61 إصابة بكورونا بين مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا

2021-11-27 / 4:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، عن تسجيل 61 إصابة مؤكدة بوباء “كوفيد-19” بين مسافرين قدموا على متن رحلتين من جنوب إفريقيا، مع إجراء المزيد من الفحوص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

ويخضع المصابون لحجر صحي في فندق قرب مطار “سخيبول” بأمسترادم، حيث أمضى 600 شخص قدموا على متن الرحلتين اللتين أقلعتا من جوهانسبرغ، ساعات وهم ينتظرون إجراء الفحوص ونتائجها الجمعة.

وقالت سلطة الصحة الهولندية في بيان “نعلم الآن أن 61 من نتائج هذه الفحوص جاءت إيجابية، و531 سلبية”.

وأضافت “ستجرى فحوص على نتائج الاختبارات الإيجابية في أقرب وقت لمعرفة إذا كانت الإصابات تتعلق بالمتحور الجديد المقلق، والذي سمي أوميكرون”، مضيفة “نتفهم أن الناس مستاؤون من الأمر (…) لقد قطعوا رحلة طويلة معتقدين أنهم سيكونون في منازلهم في وقت قريب”.

وتقول سلطات الصحة الأوروبية إن المتحورة الجديدة تمثل “خطرا مرتفع ا إلى مرتفع جدا” بالنسبة للقارة.

ويتعين على جميع الركاب الذين تأكدت إصابتهم البقاء في الحجر في الفندق لسبعة أيام في حال ظهور أعراض عليهم، ولخمسة أيام بخلاف ذلك، بحسب سلطة الصحة الهولندية.

وطلب من الركاب الذين جاءت فحوصهم سلبية وسيبقون في هولندا، عزل أنفسهم في منازلهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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