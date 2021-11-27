بعد طول انتظار…الأصالة والمعاصرة ينتخب أعضاء مكتبه السياسي

2021-11-27 / 3:20 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعد مدة طويلة من الانتظار والتجاذب والاتهامات التي طالت الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، بخصوص عدم استمكال انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف المجلس الوطني للحزب، بعد مؤتمره الأخير، واعتبار ذلك محاولة من وهبي للهيمنة على قرار المكتب السياسي، سيما وأنه يشتغل بالاعضاء المعينين من طرفه فقط؛ انتخب اليوم وبعد حوالي سنتين من عقد المؤتمر الوطني الرابع، باقي أعضاء المكتب السياسي للحزب من طرف المجلس الوطني، الذي ينعقد في هذه الأثناء عن بعد.

وتتضمن تشكيلة المكتب السياسي المستكمل، وجوها قديمة ومؤسسة، وأخرى شابة خطت مسارها في الحزب منذ مدة، فضلا عن صعود وجوه نسائية بارزة إلى قيادة البام.

عبد اللطيف وهبي، فاطمة الزهراء المنصوري، مهدي بنسعيد
ليلى بنعلي، غيثة مزور، عبد اللطيف ميراوي، يونس السكوري، رشيد العبدي، عادل بركات، عبد النبي بيوي، سمير گودار.

كما ضمت الائحة أيضاً، أحمد التويزي، الخمار لمرابط، أحمد أخشيشن، محمد الحموتي، هشام لمهاجري، نجوى كوكوس، ليلى بيلغة، محمد الصباري، العربي المحرشي، إبراهيم مجاهد، محمد أضمين، إلهام الساقي، فاطمة السعدي ، أديب بنبراهيم، لالة الحاجة الجماني، صلاح الدين أبو الغالي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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