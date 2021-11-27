جنوب أفريقيا: نحن نعاقب لاكتشافنا متحور “أوميكرون”

2021-11-27 / 2:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن البلاد تُعاقب لاكتشافها متحور فيروس كورونا الجديد المسمى بـ”أوميكرون” الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “متغير مثير للقلق” وبأنه أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانا، قالت فيه إن قرار عدد من الدول بحظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد، يعتبر “معاقبة جنوب أفريقيا على قدرتها على سرعة اكتشاف المتحورات الجديدة”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه “يجب الإشادة بالقدرة العلمية المتميزة وليس معاقبتها”، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف متحورات جديدة في أجزاء أخرى من العالم ليس لها علاقة بجنوب أفريقيا، لكن رد الفعل تجاه تلك الدول اختلف اختلافا صارخا عن حالة جنوب أفريقيا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. جنوب افريقيا تعاقب لانها تعادي المغرب في صحراءه ودول العالم مع المغرب والضغط الاسراءلي الامركي سوف يزاد حتى تدعن الى مصالح الغرب واسراءيل

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