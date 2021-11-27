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الجزائر.. انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية المبكرة

2021-11-27 / 1:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

انطلقت في الجزائر، السبت، عملية التصويت في الانتخابات المحلية المبكرة، لاختيار مجالس شعبية في البلديات والولايات (المحافظات).

وفتحت السلطات الجزائرية، مكاتب التصويت أمام أزيد من 23 مليون ناخب، لاختيار مرشحي 1541 مجلس بلدي و58 مجلسا في الولايات (المحافظات).

وأضاف أن عملية التصويت انطلقت بالعاصمة ومختلف مناطق البلاد في الساعة 08:00 (07:00 ت.غ)، وتستمر لغاية 19:00 (18:00 ت.غ)، مع إمكانية التمديد بقرار من السلطة المستقلة للانتخابات لساعة واحدة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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