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التهاب العضلات والإرهاق.. هذه أعراض الإصابة بمتحور “أوميكرون”

2021-11-27 / 11:23 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير “أوميكرون” المتحور من فيروس كورونا المستجد.

وقالت كويتزي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، إنه “لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية [أوميكرون]”، لافتة إلى أنه “تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا”.

وأضافت أن “أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم”.

وأوضحت كويتزي أن “المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة… حتى الآن، والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم. قد يكون لديهم سعال خفيف. لا توجد أعراض بارزة… ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. اخطر متحور عندنا في المغرب لم يتم رصده بعد من قبل الحكومة الجديدة القديمة او تتجاهله عمدا وهو نتيجة لعدة سياسات فاشلة فمن سيتجرأ ويصرح بهذا المتحور الذي لم تجد له اللجنة العلمية لقاحا ولا حتى مسمى علمي؟!
    لا حول ولا قوة الا بالله

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