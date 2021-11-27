يهم البيضاويين.. إغلاق عدد من المسارات الطرقية بسبب أشغال الطرامواي

هبة بريس

أعلنت شركة الدار البيضاء للنقل (Casa transports)، أن المرحلة الثانية من أشغال تهيئة الواجهة، ستبدأ بعد 10 أشهر، على انطلاق الأشغال الفعلية للخطين الثالث والرابع لطرامواي الدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للشركة أن هذه الأشغال ستتم تدريجيا في المناطق التي تعرف تقدما كبيرا في أشغال بناء منصة الطرامواي والسكة الحديدية، مضيفا أنه سيتم الإغلاق جزئيا في كل اتجاه بشكل متناوب لضمان حركة السير في الاتجاه المقابل لمنطقة الورش.

وأضاف أنه سيتم الإغلاق المؤقت لحركة السير في اتجاه واحد (وسط المدينة)، ابتداء من مساء الجمعة (26 نونبر الجاري) حتى نهاية فبراير 2022، على مستوى شارع محمد السادس في جزئه الواقع بين شارعي إفني والمقاومة.

وبتنسيق مع السلطات المختصة، يشير المصدر ذاته، تم تحديد مسار لتحويل حركة السير عبر شارع إفني، زنقة “Quinconces”، وزنقة بشير إبراهيمي، ثم زنقة “capitaine Puissesseau”، وشارع خريبكة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإغلاق سيسمح بإنجاز أشغال تهيئة الطرق، وإعادة تهيئة الأرصفة وشبكة تحت أرضية للتطهير وشبكة إنارة عمومية وعلامات تشوير جديدة وغرس الأشجار.

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