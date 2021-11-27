“موديرنا”: نعمل على تطوير لقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية للأدوية أنها تعمل على تطوير لقاح معزز جديد، سيكون قادرا على حماية الناس من النسخ المتحورة الجديدة من فيروس كورونا بشكل أفضل.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنها ستمضي قدما على وجه السرعة بتطوير النوع المعزز الخاص من اللقاح للتصدي لمتحور “أوميكرون” الجديد.

وأضافت أن اللقاح الجديد سيطلق عليه اسم mRNA-1273.529.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور متحور جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، أطلق عليه اسم “أوميكرون”، وتصنيف منظمة الصحة العالمية له ضمن السلالات “المثيرة للقلق” من الفيروس.

ويشار إلى أن المتحور الجديد B.1.1.529 أكثر عدوى من السلالات السابقة، بما في ذلك متحور “دلتا” الذي انتشر بقوة. وقد تكون اللقاحات المتوفرة أقل فعالية في التصدي له.

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