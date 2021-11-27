إفران والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

2021-11-27 / 10:22 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة ‏إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت 27 نونبر:‏

– إفران : 15 ملم

– القنيطرة : 14 ملم

– بنجرير : 13 ملم

-فاس : 11 ملم

– تازة : 10 ملم

– الرباط المدينة : 7 ملمترات

– سيدي سليمان : 6.8 ملمترات

– مكناس والصويرة الميناء : 6 ملمترات

– الحسيمة، الرباط سلا : 4 ملمترات

– الدار البيضاء : 3 ملمترات

– وجدة وتيط مليل : ملمتران

– الصويرة المطار : 1.9 ملمترات

– بنسليمان : 1.1 ملمتر

– الناظور ، المحمدية ، النواصر وخريبكة : ملمتر

-الشاون ، طنجة، الجديدة ،مراكش ، سيدي افني ، طانطان ، السمارة وتيزنيت : اقل من ملمتر

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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