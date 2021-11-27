إفران والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت 27 نونبر:
– إفران : 15 ملم
– القنيطرة : 14 ملم
– بنجرير : 13 ملم
-فاس : 11 ملم
– تازة : 10 ملم
– الرباط المدينة : 7 ملمترات
– سيدي سليمان : 6.8 ملمترات
– مكناس والصويرة الميناء : 6 ملمترات
– الحسيمة، الرباط سلا : 4 ملمترات
– الدار البيضاء : 3 ملمترات
– وجدة وتيط مليل : ملمتران
– الصويرة المطار : 1.9 ملمترات
– بنسليمان : 1.1 ملمتر
– الناظور ، المحمدية ، النواصر وخريبكة : ملمتر
-الشاون ، طنجة، الجديدة ،مراكش ، سيدي افني ، طانطان ، السمارة وتيزنيت : اقل من ملمتر
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0